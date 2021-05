Freudenberg conferma la chiusura dello stabilimento di Mombello: più di 80 lavoratori a rischio

Mombello Monferrato – Brutte notizie dall’incontro di stamane tra i vertici di Freudenberg, parti sociali e Confindustria.

È stata, infatti, confermata la decisione della Freudenberg, ex Gime – ex Framar, di chiudere entro l’anno lo stabilimento di Mombello Monferrato, specializzato nella produzione di stendibiancheria, assi da stiro e sgabelli, per trasferire l’intera produzione nella fabbrica di Monselice, nel Padovano.

La notizia è arrivata al termine di un incontro coi sindacati e le rsu, in cui l’azienda aveva ribadito di non accettare la proposta di sviluppo della sua produzione nello stabilimento in Valcerrina, un’ipotesi che prevedeva di realizzare bastoni per attrezzi utili alla pulizia del pavimento.

Anche l’ipotesi di un compratore che avrebbe acquisito la produzione di scale e sgabelli è tramontata.

A partire da domani mattina i lavoratori organizzeranno un presidio davanti alla fabbrica, in accordo con i sindacati Fiom – Cgil, Fim – Cisl e Uilm – Uil.

Sono circa 85 i dipendenti che rischiano, a questo punto, di perdere il posto di lavoro.