Grigi: domenica 16 maggio amichevole con l’Albese

Alessandria – Oggi pomeriggio si disputa il match col Canelli, inizio alle tre, ma intanto è già stata fissata la prossima amichevole dell’Alessandria in vista dell’inizio dei playoff che per i Grigi inizieranno il 30 maggio. Domenica 16 maggio la truppa allenata da mister Longo ospiterà al “Mocca” l’Albese, formazione che, come il Canelli, partecipa al girone B del campionato di Eccellenza piemontese. La gara si terrà alle 15.

Entro la fine di questa settimana, inoltre, si dovrebbe sapere qualcosa in più sulle condizioni di Corazza, Gazzi e Poppa, gli ultimi tre giocatori ancora positivi al Covid e che, di conseguenza, non hanno potuto allenarsi col resto del gruppo.