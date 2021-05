In estate al via i lavori per risistemare la strada della Bocchetta colpita da una frana nel 2014

Voltaggio – Dal 24 maggio e fino a metà settembre, dunque per tutto il periodo estivo, non sarà percorribile la strada 160 della Bocchetta, nel territorio di Voltaggio, quasi al confine con la Liguria, e la causa è la sistemazione della frana caduta nel Lemme nell’autunno del 2014 e che si è portata via un pezzo della carreggiata. Nell’immediato, la strada fu chiusa ma pochi mesi dopo, anche a fronte delle proteste degli abitanti di Molini, fu riaperta a senso unico alternato. Poi tutto è rimasto fermo.

Nel 2019, poi, era arrivata l’alluvione e la Provincia, in perenne carenza di fondi, aveva considerato prioritaria la situazione di altre strade ma alla fine dello scorso anno i soldi sono saltati fuori: 300.000 euro dall’Europa tramite la Regione e l’appalto è stato vinto dall’impresa Centro legno ambiente di Lucca.

È stata decisa la chiusura totale al traffico: impossibile lavorare in presenza di automezzi in spazi ristretti tra il burrone verso il Lemme e la montagna. I sindaci di Voltaggio, Giuseppe Benasso, e Fraconalto, Francesco Di Vanni, hanno tentato di convincere la Provincia a lasciare il senso alternato. In particolare per gli abitanti di Molini, la frazione divisa fra i due Comuni dell’alta Val Lemme. Non pochi, dalla Val Lemme, ogni giorno vanno verso Genova passando dalla Bocchetta e viceversa e fra poco inizierà la stagione turistica. Benasso e Di Vanni hanno, tra l’altro, chiesto perché i lavori, assegnati a gennaio, non sono partiti prima, in modo da non penalizzare il traffico d’estate; inoltre, di prevedere un eventuale allargamento della carreggiata verso il monte, da utilizzare per il senso unico alternato durante il cantiere. In alternativa, il recupero di una strada sterrata solo per il traffico leggero.

Ma le risposte sono state tutte negative. Sui tempi dell’avvio del cantiere è stato spiegato che dall’assegnazione provvisoria, avvenuta a gennaio, a quella definitiva, sono trascorsi circa quaranta giorni, oltre alla necessità da parte dell’impresa di presentare documenti e di effettuare sopralluoghi. Rispetto all’allargamento, servirebbe costruire un muro di sostegno, quindi con altre spese, sul versante che sarebbe scavato. Oltretutto, lì vicino passa un oleodotto dismesso, che creerebbe problemi in caso di lavori. Infine, non ci sono soldi per adeguare la strada sterrata come bypass del cantiere.