L’Alessandria ha battuto 4-0 il Canelli nella seconda amichevole in vista dei playoff

Alessandria – Si è chiusa col risultato di 4-0 la seconda amichevole dell’Alessandria Calcio in vista dei playoff che inizieranno, per i Grigi, dal 30 maggio. Al “Mocca” avversario dei mandrogni è stato il Canelli, formazione che milita in Eccellenza.

Le reti alessandrine portano la firma di Di Gennaro al 7’, Giorno al 43’, autorete di Picone al 89’ e Podda al 90’.

Nel primo tempo mister Longo ha proposto la formazione e lo schieramento già presentato domenica scorsa, nell’altra amichevole vinta con la Folgore Caratese, un 3-4-3 composto da Pisseri; Bellodi, Di Gennaro, Prestia; Mora, Giorno, Bruccini, Celia; Mustacchio, Stanco, Arrighini.

All’inizio della ripresa sono stati chiamati in causa Crisanto, Cosenza, Macchioni, Rubin, Casarini, Di Quinzio e Chiarello i quali hanno rilevato, rispettivamente, Pisseri, Di Gennaro, Prestia, Celia, Bruccini, Mustacchio e Arrighini. Al 60’, invece, sono subentrati anche Parodi e Podda al posto di Mora e Bellodi. L’ultima sostituzione, al 71’, ha visto Crisanto lasciare il proprio posto tra i pali a Crosta.

Da sottolineare il ritorno in campo di Crisanto, Parodi e Casarini, i prime tre elementi a negativizzarsi dal Covid all’inizio della scorsa settimana.

Prossimo appuntamento per l’Alessandria l’amichevole con l’Albese in programma domenica alle 15 sempre al “Moccagatta”.

Alessandria (3-4-3): Pisseri (1’st Crisanto – 27’st Crosta); Bellodi (15’st Podda), Di Gennaro (1’st Cosenza), Prestia (1’st Macchioni); Mora (15’st Parodi), Giorno, Bruccini (1’st Casarini), Celia (1’st Rubin); Mustacchio (1’st Chiarello), Stanco, Arrighini (1’st Di Quinzio). A disp.: Crosta. All.: Longo

Canelli (4-3-3): Zeggio; Annone, Picone, Lumello, De Simone; Parisio, Acosta, Carrese; Madeo, Di Santo, Bosco. A disp.: Vassallo, Porcu, Todaro, Bresciani, Dellagaren, Negro, Laneve, Tozaj, Parpaiola, Gateano, Soplantai. All.: Gardano

Arbitro: Teghille di Collegno

Gol: pt 7′ Di Gennaro, 43′ Giorno; st 44′ Picone (a), 46′ Podda.