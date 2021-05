Per fermare il bullismo il sindaco di Tortona chiede anche la collaborazione dei cittadini

Tortona – È sceso in campo anche il sindaco di Tortona, Federico Chiodi, per mettere un freno agli episodi di teppismo sempre più dilaganti in città. Il primo cittadino è stato presente durante alcuni interventi delle forze dell’ordine. I responsabili sono stati più volte fermati e identificati grazie ai controlli della polizia locale e dei carabinieri.

“Mi rendo conto che è stato un anno di grandi difficoltà dovute alla pandemia e che i limiti imposti per contenere il contagio del Covid pesano soprattutto sui giovani – ha dichiarato Chiodi – ma non può diventare una scusa per oltrepassare le regole del vivere civile, del rispetto degli altri e della propria città. È una condotta che non può più essere tollerata e i responsabili devono essere perseguiti a norma di legge”.

Così Chiodi chiede la collaborazione dei cittadini, affinché denuncino gli atti di cui si è vittime o testimoni. Intanto è slittata a lunedì la commissione consiliare Sicurezza che doveva riunirsi ieri per discutere dell’attività di controllo e prevenzione nel centro storico e nei parchi pubblici, della situazione attuale e dell’eventuale impiego di personale delle forze dell’ordine in pensione in aggiunta alla forza pubblica. Per domenica pomeriggio, invece, Azione Tortona ha organizzato un presidio in piazza Malaspina.