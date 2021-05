Riconsegnati i capi ai clienti nelle tre lavanderie sotto sequestro della catena “Lava&Cuce”

Alessandria – Solo da ieri i clienti hanno potuto iniziare a ritirare i capi che avevano consegnato alle lavanderie della catena “Lava & Cuce” a Novi, Serravalle e Alessandria, finite nell’occhio del ciclone per un’operazione a carattere finanziario da parte dei carabinieri. Resta però il sequestro giudiziario, quindi le restituzioni dei capi, che proseguiranno anche oggi, saranno sotto il controllo dei carabinieri. Nell’operazione di polizia giudiziaria, con l’accusa di irregolarità finanziarie e riciclaggio, è stato coinvolto il titolare della catena, Mariano Berardi.

“È stato fatto il sequestro prima del processo – commenta il suo legale, Giuseppe Cormaio – abbiamo chiesto il dissequestro delle lavanderie valutando se interporre il ricorso per Cassazione ma il Tribunale ha mantenuto il sequestro. In questa fase non abbiamo nulla da aggiungere. Vengono contestati reati finanziari, quindi reati relativi a profili economici. Ci difenderemo al momento del processo quando sarà stabilita la data. È stato operato un sequestro come primo atto, ancor prima che conoscessimo gli atti di indagine di cui ancora non siamo a conoscenza. Sappiamo di aver sempre lavorato con regolarità e attenzione come ben sanno i clienti delle lavanderie.”

Per quanto riguarda il personale, circa la propria posizione lavorativa dovrà interfacciarsi con l’amministratore giudiziario, l’avvocato Ferrari, ma per il momento il Tribunale sembra procedere ai dissequestri.