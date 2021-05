Alessandrina di 69 anni scomparsa da martedì: a “Chi l’ha visto?” l’appello della figlia per ritrovarla

Alessandria – Potrebbe essersi allontanata a piedi dal Pronto Soccorso di Alessandria senza documenti e telefonino Francesca Caneva, l’alessandrina di cui si è parlato ieri sera alla trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto?”.

A chiedere aiuto è stata la figlia che si è rivolta al noto programma per cercare di rintracciare la madre. Francesca Caneva, 69 anni, capelli rossi, occhi azzurri, alta 1,60, è sparita martedì sera.

La donna avrebbe lasciato la struttura senza poi dare più sue notizie. “Potrebbe essere stata ricoverata in altro ospedale” come riferito dalla conduttrice Federica Sciarelli.