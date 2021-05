Confiscati dai Carabinieri 80.000 euro di beni artistici e archeologici a un collezionista vercellese

Vercelli – È di oltre ottantamila euro il valore dei pezzi di una collezione privata che i Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Torino hanno confiscato a un vercellese. Nello specifico oltre 600 monete antiche in bronzo, lega di rame e argento, 22 reperti archeologici di oltre quattordici secoli fa e addirittura due affreschi a carattere sacro. Tutto è stato restituito allo Stato al termine di un procedimento penale che ha definito illecita la raccolta dei pezzi della collezione.

Le indagini, coordinate dalla procura di Vercelli, erano partite da numerose segnalazioni arrivate ai carabinieri del Tpc che riferivano sulla presenza di una considerevole raccolta di beni archeologici e numismatici non corredati da un’idonea documentazione di provenienza. I conseguenti accertamenti e le ispezioni condotte dai militari e dai funzionari della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, hanno permesso di appurare l’effettiva assenza di legittimi titoli di possesso della collezione accumulata negli anni da un appassionato cultore, recentemente scomparso.

Nella collezione sono state trovate oltre 600 monete antiche in bronzo, lega di rame e argento di ambito siceliota, siculo-punico, celtico, romano e bizantino. Tra queste sono stati rinvenuti anche alcuni gruppi numismatici di particolare importanza in alcuni casi ancora con le tipiche incrostazioni dei reperti provenienti dal sottosuolo: dodici bronzi emessi dai Cartaginesi in Sicilia (IV-III secolo a.C.), sette dracme in argento di ambito celtico-padano -di cui cinque del tipo attribuito ipoteticamente alla tribù dei Libui di Vercelli (IV-III secolo a.C.), uno statere in oro del tipo “Regenbogenschüsselche” dei Vindelici di Baviera (II secolo a.C.), noto da numerosi rinvenimenti nel vercellese, e 79 antoniniani degli imperatori militari del III secolo d.C.

Sono stati confiscati anche 22 reperti archeologici, in gran parte ceramiche provenienti da contesti funerari di epoca compresa tra VIII e IV secolo a.C., originari da diverse aree della penisola italica, ma prevalentemente dall’area centro-meridionale, oltre a due anfore da trasporto, una lucerna romana e una scodella in ceramica graffita medievale, unico manufatto di probabile provenienza locale.

Tra questi sono un’urna biconica villanoviana con scodella-coperchio (IX-VIII secolo a.C.) e alcuni vasi etruschi in bucchero (un kantharos e tre calici del VII secolo a.C.).

Facevano inoltre parte della collezione due affreschi raffiguranti la “Madonna del latte” e il “Ritorno del figliol prodigo”, scena religiosa tratta dalla parabola del Vangelo di Luca.

La rimozione degli affreschi, privi di documentazione relativa alla loro provenienza, non ha consentito di accertarne l’origine. Sono comunque stati giudicati riconducibili all’area culturale di confine tra il Piemonte e la Lombardia, quasi sicuramente provenienti da edifici sacri.