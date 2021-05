Grigi: anche Gazzi, Corazza e Poppa negativi ai tamponi

Alessandria – La rosa dell’Alessandria Calcio è di nuovo al completo. Dopo Crisanto, Parodi e Casarini, già in campo ieri nell’amichevole vinta con il Canelli, Eusepi e Frediani, da oggi aggregati al gruppo, l’Alessandria tramite una nota diffusa sui propri canali di comunicazione ha reso noto che anche gli ultimi tre elementi della rosa contagiati dal Covid, ossia Gazzi, Corazza e Poppa si sono negativizzati. Ora, come già per i cinque compagni già rientrati, visite di idoneità previste dal protocollo e alcune sedute di allenamenti individuali, ma già dall’inizio della prossima settimana potranno lavorare a tempo pieno coi compagni. Con due settimane a disposizione, prima del debutto nei playoff, per ritrovare la condizione. Nel test di domenica con l’Albese l’allenatore utilizzerà, per uno spezzone, anche Eusepi e Frediani.