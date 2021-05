Pallacanestro femminile Serie A2: Autosped Castelnuovo Scrivia ko contro Alpo Villafranca nella prima gara dei playoff

Villafranca Veronese (Drain by Ecodem Alpo – Autosped Castelnuovo Scrivia 65 – 56) – L’Alpo Villafranca si conferma bestia nera dell’Autosped Castelnuovo Scrivia e vince gara uno del primo turno di playoff della Serie A2 di pallacanestro femminile. Alla fine il verdetto del PalaBernardelli è giusto e premia la formazione di casa che ha condotto praticamente per tutti i 40?. Le tortonesi, da parte loro, per poter portare la serie a gara tre dovranno evitare di ripetere gli errori commessi ieri.

Coach Zara parte con il solito quintetto delle ultime settimane (Madonna, Colli, Pavia, Gatti e Podrug) mentre Soave risponde con Vespignani, Conte, Mancinelli, Reani e Dell’Olio. L’avvio è tutt’altro che esaltante con le ospiti che collezionano subito una serie di palle perse che però le venete sfruttano solo in parte rompendo il ghiaccio dopo 2? con Dell’Olio. Dopo che per alcuni minuti le due compagini si alternano al comando ma sempre con vantaggi minimi sono le giocatrici di casa a rompere gli indugi piazzando un piccolo allungo che permette loro di chiudere la frazione sul + 6 (19-13). Castelnuovo prova a ricucire lo strappo nella prima parte del secondo quarto, riducendo il distacco ad un solo possesso pieno (19-22 al 14?) ma a quel punto le veronesi alzano i giri del motore con un 11-0 che le proietta sul +14 (33-19) e nonostante un accenno di reazione da parte delle giraffe alla pausa lunga il divario resta oltre la doppia cifra (39-28). Tanti, troppi i 39 subiti nei primi venti minuti, figli anche e soprattutto delle numerose palle perse (ben 11) e di un rendimento sottotono: basti pensare che metà dei punti fatti da Castelnuovo, 14 punti su 28 all’intervallo, arriva per merito di Podrug che nel contempo assomma anche 11 rimbalzi.

Il riposo sembra giovare alle piemontesi che al rientro in campo piazzano subito un 6-0 che costringe il coach locale al time out. La zona adattata delle castelnovesi paga buoni dividendi anche se per alcuni minuti Alpo riesce comunque a tenere a distanza le avversarie (43-35 al 25?).

Autosped però non molla, risale fino al -2 (41-43) e pur fallendo la tripla del sorpasso entra nei 10? finali con un distacco (43-47) che lascia i giochi del tutto aperti. Le Giraffe arrivano subito al -2 (45-47) ma il sogno di rimonta si infrange contro il 7-0 che ricaccia a distanza le Biancorosse. Un altro 7-2 interno consegna virtualmente la vittoria alle venete (61-47 a 3? dalla fine) anche se le giraffe continuano a lottare riuscendo, perlomeno, a rendere il passivo meno pesante.

Gara due sabato, una sfida da dentro o fuori, dove Castelnuovo dovrà sicuramente fare tesoro degli errori compiuti ieri sera.

Drain by Ecodem Alpo – Autosped Castelnuovo Scrivia 65 – 56 (19-13, 39-28, 47-43)