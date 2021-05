Arrestato un uomo di 27 anni e denunciata una donna di 22 che coltivavano marijuana in tinello

Alessandria – Sono scattate le manette per A.C. l’uomo di 27 anni che coltivava in tinello la marijuana. Era interrata in trenta vasi in un impianto reperibile su internet per la libera vendita, costituito, oltre che da teli con cerniere, anche da luci corredate di timer per favorire la sintesi clorofilliana e la corretta crescita delle piante, ventilatori per l’aerazione, deumidificatori e misuratori di temperatura per il mantenimento del microclima necessario. Inoltre, già pronto per l’immissione sul mercato, è stato trovato un sacchetto con dentro circa 85 grammi di marijuana suddivisa in foglie. La scoperta da parte degli agenti è del 19 aprile scorso quando, in piena notte, erano dovuti intervenire nell’appartamento di A.C. chiamati da F.R., una donna di 22 anni che diceva di avervi subito percosse e maltrattamenti. Ora l’arrestato deve rispondere anche di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti mentre F.R. è stata denunciata per concorso nello stesso reato.