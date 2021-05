Colto da malore perde il controllo dell’auto e va a sbattere: morto

Casale Monferrato – Probabilmente è stato colto da infarto l’uomo che oggi pomeriggio verso le sei, mentre era al volante della sua Fiat Tipo, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la rotonda di viale Marchino all’incrocio con strada San Giorgio. Si tratta di M.D., 54 anni, di Casale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco oltre a una squadra del 118, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare perché era già spirato. Dai primi riscontri sembra che l’auto, all’altezza della rotatoria tra viale Giolitti e viale Ottavio Marchino, all’imbocco di strada Pozzo Sant’Evasio, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica a margine della rotonda per poi rimbalzare e fermarsi contro il muro di cinta di una casa.