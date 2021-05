Condannato il padre per violenze alla figlia nel processo “rifatto” ad Asti dopo l’errore di un giudice

Asti – Aveva suscitato scalpore il processo che, nel dicembre del 2019 ad Asti, era dovuto ricominciare da capo perché il giudice Roberto Amerio aveva letto la sentenza senza prima sentire l’arringa dell’avvocato difensore. La sentenza fu poi annullata dalla Corte di Appello di Torino nel dicembre dello scorso anno e vedeva condannato a undici anni un padre accusato di violenza sessuale sulla figlia minorenne e a quattro anni e mezzo una madre, in quanto, secondo l’accusa, non si sarebbe opposta alle violenze, pur conoscendo la situazione tramite le confidenze della ragazza. Quel processo non è comunque ricominciato da zero: il padre assistito dall’avvocato Silvia Merlino, è stato condannato a sette anni, mentre la madre, difesa dall’avvocato Alberto Masoero, è stata assolta. Per entrambi gli imputati il pm Donatella Masia aveva chiesto una condanna a nove anni. La sentenza ha quindi ancora una volta riconosciuto la colpevolezza del padre, mentre non ha riconosciuto alcuna responsabilità nella vicenda per la madre, che era imputata in concorso. La figlia, che si era costituita parte civile con l’avvocato Roberto Caranzano, si è ritirata dal procedimento, ritirando anche la querela. Non è, comunque, cambiato l’esito del processo né la versione dei fatti da lei raccontata in aula davanti ai giudici. La giovane non ha ritirato le accuse ai danni del padre, ma ha affermato, però, di averlo perdonato. L’uomo è accusato di aver violentato sua figlia nel 2016, periodo in cui questa, però, era ancora minorenne. Gli atteggiamenti sessuali espliciti dell’uomo si sarebbero verificati anche quando tornava temporaneamente a casa, all’epoca era in carcere, grazie ai permessi premio. L’uomo è stato anche accusato di averla disturbata con sms ripetuti in cui le scriveva di amarla. Accuse che, secondo la difesa, sono totalmente infondate e che sarebbero stati una sorta di vendetta alla severità sempre mostrata in famiglia dall’uomo, che spesso avrebbe risposto con categorici no ad alcune richieste avanzate dalla figlia, allora adolescente. L’avvocato Merlino ha annunciato ricorso. Soddisfazione, invece, per l’avvocato Masoero, dopo l’assoluzione della sua assistita.