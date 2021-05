Distrutto da un incendio il bar all’interno della cittadella di Alessandria

Alessandria – È molto probabilmente di origine dolosa l’incendio che stanotte (tra giovedì 13 e venerdì 14 maggio) ha distrutto il bar all’interno della cittadella di Alessandria. Le fiamme hanno completamente distrutto il chiosco che si trova all’interno della fortezza e hanno in parte danneggiato uno dei muri del complesso storico. Ad accorgersi di quello che era successo sono stati, stamane, i gestori del chiosco che hanno avvertito subito i Vigili del Fuoco. Sono poi intervenuti anche Carabinieri e Polizia Municipale. Avvertita anche la Sovrintendenza.

Secondo quanto raccontato da uno dei gestori del bar, Michele Caridi, qualcuno si sarebbe introdotto all’interno della cittadella attraverso uno dei varchi dalla parte dei fossati. Lì, infatti, è stata trovata la protezione in legno abbattuta.

“Sono varchi che noi usiamo durante le manifestazioni come ingressi ma anche come uscite di sicurezza – ha spiegato Caridi – non riusciamo a spiegarci come mai sia stata compiuta un’azione simile, questo è sempre stato luogo di ritrovo per genitori che hanno bimbi piccoli e che li vogliono far giocare nel parco qui davanti. Il danno è elevato e non abbiamo neanche l’assicurazione perché non ci abbiamo mai pensato. È vero che ci sono le telecamere interne ma sono andate distrutte dalle fiamme anche quelle e così non si potrà recuperare nessuna immagine.”

“Vogliamo comunque ricominciare – ha tenuto a ribadire Caridi – rimetteremo a posto il chiosco per continuare a essere punto di riferimento per le famiglie che vengono qui in cittadella a riposarsi e passare una giornata tranquilla”.