Due medici di Alessandria a giudizio per la morte della giovane maestra di Oviglio Ingrid Vazzola

Alessandria – Sono accusati di omicidio colposo i medici Angelo Chiappano, in servizio al Pronto Soccorso, e Ezio Capuzzo, ginecologo, per la morte di Ingrid Vazzola, originaria di Bruno, maestra a Oviglio che a giugno del 2019, a 41 anni, perse la vita all’ottavo mese di gravidanza all’ospedale di Alessandria.

Il processo, nei loro confronti, inizierà a novembre.

A provocare il decesso della donna e della bimba che portava in grembo era stata un’infezione da streptocco. Secondo i consulenti nominati dal pm, fatale fu la “sciagurata decisione di dimettere la paziente”. Ingrid Vazzola, la sera del 17 giugno, quando era quando era alla trentacinquesima settimana di gravidanza, a causa di un malessere era stata accompagnata dal marito al pronto soccorso di Alessandria. Alle 2 di quella notte era stata presa in carico da uno dei medici in servizio, che l’aveva sottoposta agli esami di prassi, disponendo anche un consulto specialistico. Il ginecologo Capuzzo, dopo la visita alle 4 di notte, non aveva ritenuto di doverla ricoverare, non avendo rilevato l’infezione da streptococco in atto: secondo il suo parere, la paziente poteva essere dimessa. Il medico del pronto soccorso, però, visto che la febbre non andava giù, l’aveva ancora trattenuta al pronto soccorso disponendo esami di emocoltura e alle 8 aveva passato le consegne al collega del nuovo turno. Angelo Chiappano, poco prima delle 10, senza esaminare l’esito dell’emocoltura, aveva dimesso Ingrid, raccomandandole soltanto di assumere tachipirina e di stare a riposo.

Secondo i consulenti della Procura se la donna avesse preso degli antibiotici forse si sarebbe potuta salvare.

Non fu, inoltre, verificato il battito cardiaco del feto. Arrivata a casa la donna aveva dolori insopportabili tanto che il marito l’aveva riaccompagnava in ospedale a mezzogiorno ma la situazione era ormai diventata gravissima. La donna era stata subito sottoposta a un parto cesareo d’urgenza che, però, non era bastato a salvare la vita della neonata e della madre, morta poi a causa di un’emorragia.

Inizialmente erano sette i medici indagati per il decesso di Ingrid Vazzola: per cinque di loro il pm aveva chiesto l’archiviazione una volta esaminata la prima perizia secondo la quale se entrambe le vittime, madre e neonata, fossero state sottoposte a una terapia antibiotica si sarebbero potute salvare.

La difesa di Chiappano e Capuzzo, l’avvocato Piero Monti per Chiappano e Giuseppe Cormaio per Capuzzo, aveva chiesto una nuova perizia che andasse ad integrare la prima, che era stata richiesta dall’accusa, e che approfondisse gli aspetti infettivologici del batterio che aveva aggredito la donna e se poteva essere curato con la somministrazione di un antibiotico. Richiesta alla quale si erano opposti i legali della famiglia e il pm Andrea Trucano, poiché ritenuta non indispensabile da parte del gup.

Nelle scorse udienze, il marito di Ingrid, insieme alla figlioletta, i genitori e la sorella della donna si sono costituiti parte civile con agli avvocati Angela Massa, Francesco Sangiacomo e Vittorio Spallasso. Si tornerà in aula l’11 novembre: Chiappano e Capuzzo andranno a giudizio con rito ordinario.