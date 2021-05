Pallacanestro Serie A2 fase a orologio: non si giocherà la gara tra NPC Rieti e JB Monferrato

Casale Monferrato – Niente trasferta per la JB Monferrato in casa del Rieti. La gara avrebbe dovuto tenersi domenica 16 maggio alle 18 al PalaSojourner ma non sarà disputata. La richiesta di rinuncia alla disputa della gara è giunta dalla società laziale con l’avallo della Federazione Italiana Pallacanestro, al fine di tutelare la salute dei propri tesserati. La JB Monferrato, tramite un comunicato stampa, ha fatto un grande in bocca al lupo a tutti i tesserati della NPC Rieti per il prosieguo della stagione.

Per i monferrini è già la seconda gara che salta dopo quella contro San Severo di due giorni fa.