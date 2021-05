Terzo Valico: oggi l’ultimo passaggio per il progetto condiviso degli 11 Comuni (video)

N.B.: IN ATTESA DEL TAGLIO E DEL RIMONTAGGIO (SARA’ PRONTO INTORNO ALLE 14:00), PROVVISORIAMENTE IL VIDEO DELLA CONFERENZA PARTE A 55’45”. CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO.

Alessandria – Stamane, nell’aula magna della Scuola Allievi di polizia di Stato, ultimo passaggio per il progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese, cioè i 49 milioni che gli undici Comuni della provincia interessati dal Terzo valico hanno richiesto e ottenuto dallo Stato. Oggi è in programma la firma dell’accordo tra il governo, rappresentato dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, collegato online, i sindaci e Rfi. Prenderà parte all’incontro il commissario straordinario per il Terzo valico, Calogero Mauceri, che a fine 2020 aveva concluso la lunga e travagliata trattativa tra i sindaci avviata nel 2017 dal suo predecessore, Iolanda Romano.

L’evento odierno, spiegano dalla prefettura, prevede “l’illustrazione del progetto con al centro le opere di accompagnamento alla realizzazione del Terzo valico dei Giovi, con l’obiettivo di coniugare le caratteristiche progettuali e realizzative dell’infrastruttura con le opportunità e gli interessi del territorio”. Interventi anche del presidente della Regione, Alberto Cirio, e del presidente della Provincia, Gianfranco Baldi.