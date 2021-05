Calcio Serie D: rimonta della Castellanzese, per l’Hsl Derthona una clamorosa sconfitta

Castellanza (Castellanzese 3 – Hsl Derthona 2) – Un vero e proprio suicidio calcistico quello dell’Hsl Derthona che oggi, sul campo della Castellanzese, in vantaggio per 2 reti a 0 si è fatta clamorosamente rimontare in meno di dieci minuti nel secondo, buttando alle ortiche una gara che pareva ormai messa al sicuro. Tre punti gettati al vento, dunque, e posizione in classifica dei Leoncelli che si complica ulteriormente a cinque giornate dalla fine del campionato di Serie D Girone A.

Da parte sua la Castellanzese sale, al momento, al primo posto in classifica in attesa delle sfide, domani, di Gozzano e Pont Donnaz, rispettivamente prima e seconda.

Dopo una prima parte di gioco combattuta, la partita si sblocca al ventesimo minuto di gioco in favore degli ospiti: Gueye entra in area e a seguito di un contatto con Marchio cade, l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto, dagli undici metri Spoto spiazza Cirenei e segna il gol dell’1-0. Al 25’ ci prova Zerbo su punizione, ma la palla finisce alta. Con il passare dei minuti la Castellanzese si fa pericolosa: al 40’ Chessa mette in mezzo da posizione defilata, Colombo non arriva alla deviazione e Teti ci mette una lettaralmente una pezza mettendo in angolo. Ad un minuto dalla fine della prima frazione arriva però il raddoppio: Manasiev va via sulla sinistra e mette in mezzo, Negri controlla a centro area, però poi invece di spazzare in corner, clamorosamente mette il pallone dentro la propria porta: 0-2 all’intervallo.

Nella ripresa i piemontesi ci provano con Manasiev che ha una buona occasione, ma il suo tiro dal limite è centrale. Al 16’ il neoentrato Mecca trova Colombo, il cui diagonale colpisce il palo. Al 20’ azione insistita della Castellanzese, ci prova dal limite Mecca che però spara alto.

Da parte sua il Derthona ci prova con Lipani che ha una buona occasione per chiudere la gara, mentre poco dopo Bigotto trova Chessa a centro area che è atterrato da Emiliano. L’arbitro assegna il penalty, dal dischetto va Chessa che supera Teti e accorcia le distanze. Il Derthona stacca la spina e la Castellanzese, due minuti più tardi, trova il pareggio: Alushaj trova in area Gazzetta, Emiliano vorrebbe spazzare ma trova il fondo della propria porta. Al 46’ arriva la rete del 3-2 per i lombardi: Chessa prende palla dal limite e supera Teti con un tiro all’angolino.

Al triplice fischio del signor Rispoli scatta l’esultanza della Castellanzese mentre al Derthona non resta che recriminare per una partita buttata via. La zona playout è sempre dietro l’angolo e dunque sarà fondamentale per i Leoncelli cercare, in queste ultime giornate, di portare in cascina più punti possibile.

Castellanzese (3-5-2): Cirenei; Marchio (13’ st A. Perego), Alushaj, Negri (13’ st Mecca); Talarico; G. Perego, Manfré (13’ st Corti), Fusi (39’ st Gazzetta), Ghilardi; Colombo (33’ st Bigotto), Chessa. A disp. Porro, Tagliamonte, Sestito, Chilafi. All. Mazzoleni

Hsl Derthona (4-2-3-1): Teti; Brumat, Gjura, Emiliano, Gualtieri; Lipani, Kanteh (26’ st Cardore); Zerbo (39’ st Magné), Spoto (28’ st Varela), Manasiev; Gueye (39’ st De Simone). A disp. Rosti, Tordini, Andriolo, Akouah, Mingiano. All. Zichella

Arbitro: Rispoli di Locri

Gol: pt 20′ Spoto (rig.), 44′ Negri (autorete); st 38′ Chessa (rig.), 41′ Emiliano (autorete), 46′ Chessa (rig.)

Ammoniti: M. Chessa (C), S. Manfrè (C), S. Emiliano (H), L. Kanteh (H), S. Gueye (H), Z. Manasiev (H)

Corner: 4-1

Recuperi: 1+5

Note: giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni, si gioca a porte chiuse.