Camion perde per strada lo smarino del Terzo Valico: allarme in frazione Merella

Novi Ligure – Dopo che, nel primo pomeriggio di ieri, un camion proveniente dal cantiere del Terzo Valico e diretto verso una cava, probabilmente per la chiusura difettosa della sponda posteriore del rimorchio, ha perso buona parte del carico dal rimorchio composto in gran parte di detriti e smarino, sul luogo dell’incidente, insieme a Carabinieri, Vigili Urbani e Vigili del Fuoco, sono giunti anche i tecnici della Provincia, dell’Asl Spresal che sono stati inviati dalla società “Sicurezza e Ambiente” di Roma, per verificare le conseguenze ambientali dopo lo sversamento. L’incidente è avvenuto dopo la “Discesa dello Zucchero” lungo la strada che porta alla Frazione Merella. Il traffico è stato interrotto per tutto il pomeriggio mentre stamane sono iniziate le operazioni di bonifica della strada effettuate dalla ditta Ecogestioni di Piovera. Anche i residenti sono stati invitati a non uscire di casa, se non per urgenze, fino a quando non si fossero conclusi i lavori di bonifica in corso stamane. La strada è stata ricoperta di terra e pietroni per una lunghezza di circa 250 metri, interessando gli accessi di tre abitazioni e di un centro ippico.