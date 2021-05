Il vaccino della felicità

Buongiorno e buon sabato,

mi scuso in anticipo se per una volta prendo spunto da un episodio personale per cominciare questa newsletter, ma lo trovo utile per riflettere qualche minuto su un aspetto importante in questa fase di progressiva uscita dalla pandemia. Parlo dell’emozione che ho colto nei commenti delle mie figlie quando ho comunicato che era stata decisa la data in cui loro, ventenni, potranno prenotarsi per ricevere il vaccino contro il Covid-19. Un’emozione intensa, vera, bella (superiore anche alla paura degli aghi che ha una delle due, ma questo è un altro discorso…). Un’emozione che mai, prima di questa stagione di emergenza, avrei pensato di poter associare a un ragazzo di fronte alla prospettiva di sottoporsi a un esame medico. Un’emozione che sa di senso di libertà, di futuro, di ritorno alla vita.

L’episodio – minimo, certo – è stato per me un’iniezione di ottimismo. Perché ho visto per la prima volta da parecchio tempo la possibilità di risarcire in minima parte il danno che abbiamo fatto ai ragazzi quando il virus ha sequestrato le nostre esistenze. Un danno non voluto, per carità, ma non c’è dubbio che i sacrifici e le rinunce – dalla scuola alla socializzazione – che abbiamo imposto ai nostri figli siano una ferita che richiederà molto tempo per essere curata.

Ma ora c’è un passaggio al quale possono tornare ad aggrappare i loro sogni. La data del vaccino è un simbolo in questo senso potente e lo è ancora di più visto che si accompagna alle prime ricerche sull’efficacia dell’immunizzazione in Italia, con risultati capaci di placare le nostre angosce.

E anche uscendo dall’ambito strettamente sanitario, non mancano i segnali di speranza. Penso alla Liguria e al fatto che questo è il weekend della riapertura delle spiagge (il tempo non aiuta, ma vabbé…), mentre Genova riabbraccia le visite ai meravigliosi palazzi dei Rolli non più soltanto in forma virtuale. Se poi allarghiamo lo sguardo, vediamo che dappertutto intorno a noi tornano a sbocciare iniziative, incontri, opportunità. Spiragli di ritorno alla normalità. È davvero una primavera dello spirito.

Sappiamo che la partita non è ancora vinta e che per poterla archiviare dobbiamo sempre tenere con noi la prudenza, osservando quei comportamenti di cautela indispensabili per non bruciare quanto di buono ottenuto finora. È una fatica, lo so, siamo tutti provati da oltre un anno di restrizioni, ma è una fatica che vale la pena sopportare. Per noi e per quel brivido di felicità che regala il grido di gioia di un ragazzo quando scopre che presto potrà vaccinarsi.