Occupazione alla Miliardo Yida di Pontecurone, due licenziati sono saliti sul tetto per protesta (video)

Pontecurone – Nel primo pomeriggio alcuni dei licenziati della Miliardo Yida sono saliti sul tetto dello stabilimento per chiedere, dopo settimane di mobilitazione sul territorio, il ritiro dei licenziamenti effettuati dall’azienda e la messa in sicurezza della fabbrica. L’esasperazione dei lavoratori é tanta dopo anni di crisi, rapporti difficili con la proprietà,, fino ad arrivare ai licenziamenti senza un’evidente motivazione, nonostante le innumerevoli segnalazioni fatte a tutte le istituzioni competenti, verso chi con determinazione ha continuato a denunciare i problemi contrattuali e di sicurezza in fabbrica. Dalle 15 é in programma un presidio davanti ai cancelli della fabbrica Miliardo Yida, per sostenere i lavoratori in lotta: “Chiediamo a tutti i lavoratori del territorio – ci ha detto un dimostrante – ai solidali e attivisti di raggiungerci il prima possibile davanti alla fabbrica, per sostenerci nella lotta”. La Miliardo Yida, azienda a capitale sociale in maggioranza cinese, opera nel settore dell’economia circolare col recupero dei materiali di scarto, soprattutto plastiche, che tornano ad essere materie prime per produrre nuovi beni. I dipendenti nella sede di Pontecurone sono una trentina.

Aggiornamento delle 17:00

I dipendenti della Miliardo Yida minacciano di presidiare a oltranza l’azienda fino a quando la proprietà non ritirerà licenziamenti. Cliccare sul link per vedere il filmato.

