Pallacanestro Serie A2 fase a orologio: domani Bertram Derthona a Napoli a caccia del primo posto nel Girone Bianco

Tortona – Si gioca domani l’ultima giornata del Girone Bianco di Serie A2 di pallacanestro per quanto concerne la fase a orologio. Tre le partite che definiranno le posizioni delle squadre dal 1° al 6° posto nella griglia dei playoff e chiariranno una classifica molto compressa con Napoli a 12 punti, Tortona e Torino 10, Udine e Forlì 8, Scafati 6.

Bertram Derthona domani sera, palla a due alle 20:45, sarà di scena a Napoli contro la Gevi. Una gara fondamentale in cui c’è in palio il primo posto nel girone. Si giocano anche Forlì-Torino (ore 17) e Scafati-Udine (18).

Il roster partenopeo ieri ha ufficializzato l’arrivo, in prestito da Brescia, dell’ala Usa con passaporto italiano Christian Burns. Un acquisto che ben fa capire le ambizioni di vittoria del club campano.

All’andata fu la Bertram a imporsi al PalaOltrepo’ di Voghera e se domani i Bianconeri dovessero spuntarla chiuderebbero primi nel girone e diverrebbero testa di serie di un tabellone playoff sulla carta più agevole. In caso di sconfitta si aprirebbero altri scenari e un percorso verso la Serie A sulla carta più complicato.

Nella Gevi in dubbio la presenza di Eric Lombardi, alle prese col problema al braccio dopo l’infortunio subìto con Torino.

In casa Bertram da valutare la possibilità di riavere in campo il capitano Riccardo Tavernelli, assente con Forlì per un problema muscolare.