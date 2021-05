Si fa insostenibile il disagio dei collegamenti tra Liguria e Piemonte

Acqui Terme – Autobus al posto dei treni dalle 14 di oggi fino a mezzanotte di domani sulla linea Acqui-Ovada-Genova, nella tratta tra Campo Ligure e il capoluogo. Ciò per consentire i lavori di potenziamento del nodo di Genova, in vista del maxi stop che scatterà dall’1 al 29 agosto, con le stesse modalità di oggi e domani. I viaggiatori partiti da Acqui Terme scenderanno a Campo Ligure per salire sui bus sostitutivi che, poi, imboccheranno la A26 a Masone fino a Genova: in città, le fermate saranno Cornigliano, Sampierdarena, piazza Principe, Brignole. Preoccupa ancor di più il tragitto autostradale per le possibili code causate dai molti cantieri.