Calcio Eccellenza: Acqui sconfitto sul campo della Pro Dronero, male anche il Castellazzo

Alessandria – Ennesima domenica da dimenticare per le compagini alessandrine impegnate nel campionato di calcio di Eccellenza.

L’Acqui ha perso 1-0 sul terreno della Pro Dronero. Decisiva la rete di Pernice che spinge in rete un rigore che aveva fallito il compagno di squadra Cipollina. Un match che, comunque, l’Acqui aveva cercato di far suo collezionando alcune buone occasioni come quella di Bollino, nel primo tempo, ben lanciato da Innocenti, ma conclusione debole e facile preda del portiere, o quelle, nella ripresa, di Innocenti e Aresca.

Una sconfitta che condanna i termali all’ultimo posto con un solo punto assieme alla Cbs Scuola Calcio.

Male anche il Castellazzo che esce sconfitto dal match esterno contro il Corneliano Roero.

Decisiva per gli Albesi la rete di Carfora al 5’ del secondo tempo: bravissimo il giocatore a capitalizzare una punizione a giro di Celeste che sembrava destinata al fondo.

In classifica il Castellazzo resta fermo a 6 punti, nella parte medio bassa della classifica.