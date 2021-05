Calcio Serie D: Casale sconfitto in casa dalla Folgore Caratese, decisivo il gol dell’ex nerostellato D’Antoni

Casale Monferrato (Casale Fbc 0 – Folgore Caratese 1) – Sconfitta casalinga per il Casale che al “Palli” è stato superato di misura dalla Folgore Caratese. A segnare la rete decisiva, a pochi minuti dalla fine, è stato D’Antoni che aveva iniziato la stagione in Monferrato per poi essere ceduto dopo un paio di mesi al club brianzolo.

Una sfida, nel complesso, che non ha offerto grandi spunti e che il Casale ha disputato in formazione ampiamente rimaneggiata, con fuori tutta la difesa titolare, a parte Cintoi.

I Nerostellati hanno giocato sul contenimento, cercando di non concedere spazi alla Folgore, che però alla fine, su un cross lento di Di Stefano, ha sorpreso la difesa, permettendo la zampata vincente di D’Antoni.

Domenica prossima monferrini in campo a Chieri.

Nel primo tempo, al 20′, prima occasione della partita per la Folgore: scambio fra Macrì e Kaziewicz, il tiro di quest’ultimo è di poco sopra la traversa.

Al 27′ Ciko per Monticone, gran tiro, di poco alto sopra la traversa.

Al 40′ punizione di Lewandoski, a lato.

Nella ripresa, al 16′, tiro da fuori area di Di Stefano, sul fondo.

Al 14′ Cocola prova a sorprendere Pizzella con un pallonetto, il portiere brianzolo si salva in corner.

Al 24′ Romeo da fuori area, Pizzella in due tempi.

Al 42′ cross dalla destra di Di Stefano per il comodo appoggio in rete dell’ex D’Antoni, da poco entrato: 0-1.

Al 46′ Casale vicino al pareggio: punizione di Lewandowski, Pizzella respinge ma non trattiene, arriva Raso, sull’esterno della rete.

Al 49′ Nouri mette in mezzo un pallone pericolosissimo ma non ci arriva nessuno: finisce 0-1.

Casale Fbc (4-3-3): Drago; Nouri, Cintoi, Guida, Fontana (44’st Lanza); Romeo, Raso, Poesio; Lewandowski, Colombi, Cocola (28’st Franchini). A disp.: Tarlev, Giusio, Moolenaar, Mullici, Nnadi, Esposito, Vicini. All.: Buglio.

Folgore Caratese (4-3-3): Pizzella; Kaziewicz, Monticone, Derosa, Marconi; Valagussa (20’st Cozzari),Ciko, Ngom; Macri (32’st Tronco),Finessi (37’st D’Antoni),Di Stefano. A disp.: Bertozzi, Alabiso, El Idrissi. Paoluzzi, Buono, Troiano. All.: Longo.

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro.

Gol: 42’st D’Antoni (FC).

Ammoniti: Fontana, Cintoi (C); Di Stefano, Ngom, Derosa, D’Antoni, Marconi, Pizzella (FC)

Corner: 2-3

Recuperi: 1+4

Note: giornata nuvolosa, terreno in brutte condizioni, si gioca a porte chiuse.