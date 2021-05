Grigi: quattro gol all’Albese, a segno anche Eusepi

Alessandria – Terza amichevole per l’Alessandria, sempre in attesa dell’ingresso nei playoff. Domenica pomeriggio i

Grigi hanno sconfitto per 4-0 l’Albese, formazione che prende parte al girone B del campionato di Eccellenza piemontese.

Mister Longo ha scelto una formazione piuttosto simile a quella schierata nelle ultime due uscite, disegnando comunque una sorta di 3-4-3 disposto con Pisseri; Bellodi, Di Gennaro, Prestia; Mora, Giorno, Bruccini, Celia; Chiarello, Stanco, Arrighini.

Ad aprire le marcature è stato Arrighini, il quale al 29’ ed al 34’ ha trasformato due calci di rigore. Il primo tiro dal dischetto è stato concesso per un fallo subito dallo stesso attaccante grigio ed il secondo è stato assegnato dopo un salvataggio di mano sulla linea di porta da parte di un difensore su colpo di testa di Di Gennaro.

Al 42’ Stanco ha triplicato per i mandrogni con un colpo di testa su cross da sinistra di Celia.

Nella ripresa sono subentrati Crisanto, Cosenza, Macchioni, Parodi, Casarini, Rubin, Mustacchio, Eusepi e Di Quinzio che hanno rilevato Pisseri, Di Gennaro, Bellodi, Mora, Giorno, Celia, Chiarello, Stanco ed Arrighini.

Al 49’ Eusepi ha realizzato il quarto gol, colpo di testa su un assist da sinistra di Macchioni.

Mister Longo ha completato i cambi inserendo Frediani e Podda al posto di Bruccini e Prestia al 60’ e Crosta, che ha sostituito Crisanto al 72