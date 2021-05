Pallacanestro femminile Serie A2: Autosped Castelnuovo Scrivia ci mette cuore e grinta ma deve salutare i playoff

Tortona (Autosped Castelnuovo Scrivia 59 – Drain by Ecodem Alpo 67) – È finita ai quarti l’avventura playoff dell’Autosped Castelnuovo Scrivia che ieri, al PalaCamagna di Tortona, ha ceduto le armi all’Alpo Villafranca 59-67.

Vittoria, per quanto visto in campo, legittima da parte delle veronesi, squadra che è stata più lucida e che meglio ha saputo sfruttare le occasioni a propria disposizione. La formazione di Zara, da parte sua, è stata assolutamente all’altezza dell’avversaria ma, in entrambe le gare, è sempre mancato quel piccolo quid in grado di ribaltare i rapporti di forza espressi dal campo.

Coach Zara parte con Madonna, Bonvecchio, Pavia, Gatti e Podrug mentre Villafranca replica la formazione di gara uno con Vespignani, Conte, Mancinelli, Reani e Dell’Olio.

Bisogna aspettare 2? per vedere il primo canestro (Mancinelli) subito pareggiato da una percussione di Pavia che poi, dalla lunetta, porta avanti le padrone di casa (3-2).

È Conte, sicuramente la mvp della partita, a firmare, dall’arco, il sorpasso ospite che allunga sul +4 in un paio di occasioni (7-3 e 9-5) prima di subire il ritorno delle giraffe che mettono il naso avanti (13-11) appena prima della sirena del 10? venendo però agganciate proprio allo scadere da un appoggio della ex Vitari dopo un prezioso rimbalzo offensivo (già il quarto della frazione per Alpo).

Il secondo quarto si apre con un 4-0 interno che sembra beneaugurante ma è la ‘solita’ Conte a gelare gli entusiasmi delle padrone di casa con un’altra bomba; Bcc che tenta un nuovo strappo (22-16) ma Villafranca impatta con un paio di siluri dall’arco (22-22).

Nuovo allungo castelnovese (29-25) propiziato dai canestri dall’arco di Madonna ma ancora una volta le ospiti replicano piazzando un 9-0 che le porta sul +4 (33-29) alla pausa lunga.

Al rientro la subentrante Scibelli, con quattro punti consecutivi, tiene le compagne in scia (33-35) dopo 2’. Poi, però, arriva un lungo black out delle giraffe che, rimanendo a secco per ben 5?, concedono alle ospiti un altro strappo, questa volta ben più pesante (46-33).

Castelnuovo ha comunque una reazione di grande orgoglio ed efficacia e con un 8-0 ricuce gran parte del divario entrando nei 10? con un -5 (41-46) che lascia ancora aperta la speranza. Come due pugili che sul ring se le danno di santa ragione senza però mai dare la sensazione di andare ko, le due squadre danno vita ad una sfida appassionante a suon di canestri, da una parte e dall’altra. Autosped risale fino al 49-51 ma poco dopo, sempre sul -2 (51-53) diventano protagonisti, in negativo, i direttori di gara per alcune decisioni completamente fuori luogo; dapprima fischiano un inesistente fallo a Podrug che aveva forzato una palla persa a Conte e sulla successiva rimessa arriva la tripla di Mancinelli. Sul ribaltamento di fronte è invece annullato un canestro di Gatti per infrazione di 3 secondi (la prima ed unica nella partita) con Alpo che ne approfitta per volare sul +7 (58-51).

Le Biancorosse hanno comunque ancora la forza di reagire, tornando ad un solo possesso di distanza (57-60) quando mancano 3? alla fine. Un rimbalzo offensivo di Dell’Olio manda definitivamente al tappeto le giraffe che pur lottando ancora su ogni pallone con grande determinazione devono alzare definitivamente bandiera bianca.

A gara finita Enrica Pavia annuncia il proprio addio al basket giocato, una notizia inattesa ma giustificata, probabilmente, dai problemi fisici che hanno afflitto l’ex capitana di Broni.

Le ragazze di Zara chiudono così la stagione, con l’amarezza di un risultato che avrebbe potuto essere diverso ma anche con la consapevolezza di aver dato tutto quanto avevano in corpo per provare a portare la serie a gara tre.

Autosped Bc Castelnuovo Scrivia – Drain by Ecodem Alpo 59 – 67 (13-13, 29-33, 41-46)