Parcheggia l’auto nel dehor del ristorante

Alessandria – Sul parabrezza dell’auto parcheggiata davanti davanti a un ristorante alessandrino non c’è una contravvenzione ma una lettera scritta dal ristoratore all’incauto automobilista (ma siamo in Alessandria e tutto va come va) complimentandosi ironicamente per la sosta. È accaduto ieri pomeriggio in Via Alessandro III dove si trova il ristorante Timo e Rosmarino gestito dalla signora Sara Bovone. L’automobilista dopo aver spostato anche un vaso, s’è piazzato a ridosso dei tavolini. Il dehor è stato ricavato, come dice al collega di Radio Gold la titolare, “per lavorare, nel pieno rispetto del Decreto anti-Covid, ma se poi le persone non ci vengono incontro e decidono di parcheggiare nei posti riservati alla ristorazione tutto si fa più complesso”. Giusto una settimana fa noi di Alessandria Oggi abbiamo denunciato l’inciviltà di molti automobilisti alessandrini che girano a piedi, in bici, sul monopattino e in auto senza conoscere il codice della strada, e la cosa è stata puntualmente confermata, non solo da quello che è successo in Via Alessandro III, ma anche in altre zone del centro dove altri titolari di bar e ristoranti hanno avuto la stessa esperienza della signora Bovone.

Ma chi da la patente ai mandrogni?

Foto tratta da Radio Gold