Un oro, un argento e un bronzo per le Frecce Bianche Triathlon di Alessandria a Sestri Levante

Sestri Levante – Fine settimana decisamente positivo per le Frecce Bianche Triathlon di Alessandria ai campionati italiani di Cross Triathlon che si sono tenuti ieri a Sestri Levante. Nella categoria juniores femminile vittoria per Martina Stanchi, dopo il tricolore nella specialità ‘winter’, che si è corso sulla neve. Al traguardo l’alessandrina ha staccato le due portacolori del Gp Triathlon, Irene Ballotta ed Emma Festa, per la gioi del tecnico Stefano Davite, che è anche nello staff azzurro.

Nella gara maschile juniores secondo posto per Pietro Santini alle spalle di Ruslan Farci (Minerva Roma) e davanti a Samuele Bernò (Sanremo Like Swim)

Marta Menditto ha chiuso al terzo posto assoluto nel podio sul quale si è imposta la neocampionessa Sandra Mairhofer (Granbike TRiathlon) davanti a Eleonora Peroncini (Valdigne). Per la Menditto anche il titolo nella classe S1.