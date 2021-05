Atletica: l’altoatesino Reiterer ha vinto la 16° edizione della “Porte di Pietra” che si è tenuta in Val Borbera

Cantalupo Ligure – È l’altoatesino Andreas Reiterer il vincitore alle “Porte di Pietra” 2021, kermesse podistica che si è tenuta nel fine settimana a Cantalupo Ligure, in Val Borbera.

L’evento trail, giunto alla sua sedicesima edizione, comprendeva tre gare: Porte di Pietra, 72 km e 4490 m D+, valevole come prova unica di Campionato italiano trail Fidal; Finestre di Pietra, 37 km e 2090 m D+, prima tappa delle Golden Trail National Series dopo l’annullamento della TCE (Traversata dei Colli Euganei); Castello di Pietra, 16 km e 630 m D+.

I primi a partire sabato mattina alle 7 sono stati gli atleti iscritti alla Porte di Pietra. Tra loro i campioni italiani in carica, l’altoatesino Andreas Reiterer e la valdostana Giuditta Turini, ma anche Riccardo Montani, Riccardo Borgialli, Davide Cheraz, Marco De Gasperi. In gara anche Martina Valmassoi che a marzo aveva stabilito il record femminile D+ con gli sci in 24 ore (17.645 metri).

Numerosi gli specialisti provenienti dall’estero: Francia, Spagna, Portogallo e Svizzera.

Da subito Andreas Reiterer si è piazzato in testa alla gara maschile e ha continuato staccando sempre di più gli inseguitori fino al traguardo, raggiunto in solitaria e con un tempo record: 6h42’44”. Secondo il portoghese Andre Rodrigues, terzo il valdostano Davide Cheraz.

Tra le donne è arrivata prima la francese Camille Bruyas, seguita da Katie Schide (USA). Terza Giuditta Turini che ha conquistato, in questo modo per il secondo anno consecutivo, il titolo di campionessa italiana di trail.

Per quanto riguarda la “Finestre di Pietra”, la gara maschile è stata dominata dal trentino Davide Magnini. Dietro di lui al traguardo i francesi Theo Detienne e Thibaut Baronian. Al femminile ha vinto la francese Julie Roux mentre l’azzurra Elisa Desco si è aggiudicata il secondo posto. Terza Charlotte Moerman (Belgio).