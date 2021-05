Cede la soletta e due muratori precipitano al piano sottostante: ricoverati ma non in pericolo di vita

Villadeati – Intorno alle 13 intervento dei carabinieri della Stazione di Cerrina con personale Spresal in un cantiere privato nel comune di Villadeati. Due lavoratori autonomi, incaricati dalla ditta che gestisce il cantiere, stavano lavorando al rifacimento di un pavimento al primo piano di uno stabile d’epoca (nella foto a lato) quando, per cause in corso di accertamento da parte dello Spresal, ha ceduto la soletta e sono precipitati. Si tratta di due muratori di 47 anni, un italiano e un marocchino, che sono stati trasportati con l’elisoccorso all’ospedale di Alessandria. Ricoverati in prognosi riservata, non sarebbero in pericolo di vita.