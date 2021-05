Da Camera e Icp: Masterclass online in Visual Storytelling, c’è tempo fino al 25 giugno per iscriversi all’edizione 2021

C’è tempo fino al 25 giugno per iscriversi all’edizione 2021 della Masterclass online in Visual Storytelling che CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia organizza con ICP – International Center of Photography di New York.

Alla sua sesta edizione, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la Masterclass sarà ancora online con lezioni di alta formazione tenute da docenti americani e in lingua inglese, un modo per continuare con lo studio e l’approfondimento del linguaggio fotografico nonostante le limitazioni di spostamenti che questo periodo impone.

Della durata di tre settimane – dall’8 al 30 luglio 2021 – il percorso intensivo online in Visual Storytelling si pone l’obiettivo di fornire agli studenti competenze utili a indagare il tema dello “spazio sociale”, culturale, emotivo delle persone e dei luoghi in cui abitano, sperimentando strumenti e tecniche necessarie alla produzione di storie visive evocative ed efficaci.

Agli studenti verranno illustrate pratiche contemporanee finalizzate alla costruzione di progetti multimediali capaci di combinare video, suoni e testi.

Attraverso incarichi individuali, revisioni del lavoro realizzato durante il programma e il perfezionamento delle competenze tecniche di ciascuno studente, questo percorso intensivo incoraggia un ambiente collaborativo dove i partecipanti si impegnano in un dialogo attivo tra studenti e docenti per ampliare il loro modo di lavorare e vedere.

Il programma online è stato quest’anno arricchito da sessioni individuali in cui gli studenti avranno l’opportunità di incontrare i docenti per confronti one to one sul proprio lavoro.

Programma

La prima lezione di orientamento si terrà l’8 luglio. Gli studenti parteciperanno a tre lezioni di tre ore Live Online alla settimana: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30 Cest (9.30 alle 12.30 Est).

Venerdì 30 luglio il percorso si chiuderà con la presentazione collettiva dei lavori svolti dagli studenti.

Ogni settimana saranno affrontati capitoli diversi del macrotema dello “spazio sociale”. Nella prima settimana si discuterà di come una fotografia può raccontare storie e dare luce ad un “senso del luogo” all’interno del suo contesto; nella seconda settimana si approfondirà come superare il timore nel fotografare persone e luoghi per raccontare storie e, nel mentre, si espanderà la conoscenza dei mezzi multimediali; infine, nella terza settimana si lavorerà sull’editing imparando a combinare insieme le immagini ed esplorando l’arte dei “collaborative media”.

Fotografi, ex studenti dell’Icp, saranno ospiti degli incontri che si svolgeranno durante le tre settimane sulle piattaforme social di Icp e Camera.

I partecipanti sono automaticamente accettati nella prossima Masterclass in presenza a Torino.

Docenti Icp

Karen Marshall, Direttrice del Corso annuale in Documentary Photography Practice e Visual Journalism dell’ICP;

Andrew Lichtenstein, Docente del programma di Documentary Photography Practice e Visual Journalism dell’ICP;

Gaia Squarci, Docente del programma di Documentary Photography Practice e Visual Journalism dell’ICP.

NB: Per maggiori informazioni: www.camera.to

Icp (International Center of Photography) è un’istituzione dedicata alla fotografia e alla cultura visiva leader nel mondo. Cornell Capa, fratello di Robert Capa, ha fondato Icp nel 1974 per preservare l’eredità della “concerned photography” – la creazione di immagini socialmente e politicamente orientate che hanno il potenziale per educare e cambiare il mondo – e la missione del centro continua ancora oggi. Attraverso le sue mostre, la scuola, i programmi pubblici e la diffusione della comunità fotografica, ICP offre un forum aperto per dialogare sul ruolo che le fotografie, i video e la multimedialità hanno nella nostra società. Ad oggi, ha presentato più di 700 mostre e ha tenuto migliaia di corsi a tutti i livelli. ICP riunisce fotografi, artisti, studenti e studiosi che, insieme, interpretano il regno dell’immagine per esplorare la fotografia e la cultura visiva come catalizzatori per un ampio cambio sociale.