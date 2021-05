Da Onav Alessandria: aperte le iscrizioni per il corso di 1° livello Onav

Il corso ha il seguente programma:

16 lezioni con circa 18 ore di teoria e 12 ore di degustazione 50 vini in degustazione prove pratiche di sensibilità olfattiva e gustativa Testo didattico di oltre 470 pagine Valigetta con 6 calici da degustazione Al superamento dell’esame: patente di Assaggiatore di Vino e contestuale inserimento nell’Albo Assaggiatori

La Sezione Provinciale Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vico) di Alessandria ha intenzione di organizzare, ipoteticamente nel periodo giugno/luglio, un Corso di I° Livello per Assaggiatori di vino. Il corso si rivolge a tutti coloro che sono animati da una vera passione per il mondo del vino e che, anche senza alcuna esperienza precedente, intendono conoscere meglio un mondo interessante, coinvolgente e tutto da scoprire, partendo dal grappolo per arrivare alla bottiglia.

Al termine del percorso di 16 lezioni (15 lezioni e l’esame finale) ed ottenuto il diploma, sarai in grado di cogliere la reale qualità dei vini ed individuarne e descriverne le differenze basandoti sulle tue nuove conoscenze e l’esperienza acquisita attraverso l’assaggio di oltre 50 vini scelti a rappresentare stili e tecniche di produzione locali, internazionali, tradizionali e innovative.

Se la situazione sanitaria lo permetterà, inoltre, visto il successo del corso iniziato nel 2020, verrà nuovamente realizzato dalla nostra Sezione un Corso itinerante, con diverse serate organizzate direttamente nelle cantine: i partecipanti avranno così la possibilità di seguire le lezioni nei luoghi dove nasce realmente il vino, ospitati dalle aziende del territorio.

Per questo motivo, i dettagli (date e sedi delle lezioni) verranno comunicate al raggiungimento del numero minimo di 15/20 iscritti al Corso.

Le adesioni a quanto sopra potranno effettuarsi indirizzando i propri dati all’indirizzo e-mail alessandria@onav.it

Per ulteriori informazioni contattare

Delegato: Gianluigi Corona 335 6509953

Tesoriere: Pietro Zorzetto 339 6313573

Segretario: Vittoria Sericano 339 8031299