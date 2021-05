Furto di rame alla Cerutti di Casale Monferrato

Casale Monferrato – Non sembrano finire le grane per il Gruppo Cerutti di Casale Monferrato, un tempo non lontano leader mondiale per la produzione di macchine per la stampa. Stanotte nella sede delle Officine Meccaniche Cerutti di via Adam i ladri hanno portato via cavi di rame, collegati all’impianto, dopo aver messo fuori uso la cabina elettrica. Ora l’azienda, ormai dichiarata fallita e senza acquirenti, non ha neppure l’impianto elettrico funzionante, compreso il cancello d’entrata che è bloccato. Intanto è confermata la manifestazione dei lavoratori (circa 250) per domani 18 maggio a partire dalle 8 davanti al Tribunale di Vercelli in quanto dalla curatela non arrivano notizie in merito alle fantomatiche offerte d’acquisto né sulla cassa integrazione in proroga richiesta per altri due mesi.