Il presidente della Provincia Baldi passa a Fratelli d’Italia

Alessandria – Gianfranco Baldi, presidente della Provincia di Alessandria, lascia Forza Italia per passare a Fratelli d’Italia. L’annuncio ufficiale è stato dato stamane al centro sportivo “Centogrigio”, alla presenza del coordinatore nazionale del partito, Guido Crosetto, del segretario regionale Fabrizio Comba e del sindaco di Casale, Federico Riboldi, che è anche responsabile nazionale degli Enti locali di Fratelli d’Italia.

Baldi, ex sindaco di Cassine, è stato nominato di recente presidente della Centrale del latte. Il suo incarico da presidente della Provincia si sarebbe dovuto esaurire lo scorso anno ma a causa del Covid la permanenza a Palazzo Ghilini si sta protraendo. Le elezioni per il prossimo presidente, voteranno gli amministratori di tutto l’Alessandrino, si terranno in autunno.