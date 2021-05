Pallacanestro Serie D: rinviata causa Covid la gara della Tecpool Cb Team contro il Galliate, prossimo impegno il 21 maggio contro Novara

Casale Monferrato – Cambio di date, causa Covid, nel calendario della Tecpool CB Team di Casale. La squadra di pallacanestro monferrina che milita in Serie D avrebbe dovuto disputare ieri la gara contro i novaresi del Galliate ma la sfida è stata rinviata al 25 maggio.

Il prossimo impegno per i casalesi è dunque previsto per il 21 maggio alla “Leardi’” contro Novara.

Anche le formazioni giovanili hanno dovuto modificare i loro impegni: l’Under 18 Gold si giocherà il secondo posto il 19/5 contro Valenza ma è comunque certa la partecipazione della squadra alla fase finale del torneo.

Identiche problematiche per l’Under 20 di coach Fioretti che dovrà affrontare mercoledì la corazzata College Borgomanero mentre sabato recupererà a Collegno ed il 26 giocherà con Crocetta Torino.

Una serie di variazioni che porterà, inevitabilmente, molti ragazzi a un tour de force di 5/6 partite in 12 giorni.