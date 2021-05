Pallavolo femminile Serie C: l’Alessandria se la gioca ad armi pari con l’Isil Volley Almese ma alla fine è sconfitta

Alessandria – Nella seconda fase del campionato di Serie C femminile di pallavolo, mini torneo fatto da sei incontri con le squadre partecipanti che sapranno alla fine la loro sorte su possibili playoff, promozioni o retrocessioni dirette, l’Alessandria Volley si è scontrata con l’Isil Volley Almese, squadra torinese che arriva da un girone vinto con 7 successi e 3 ko.

Le ragazze guidate da Coach Ernesto Volpara e Massimo Lotta erano chiamate a dimostrare i progressi e la crescita avuta nelle ultime gare del girone della prima fase. Nonostante il risultato finale ad appannaggio dell’Isil Volley Almese per 3-1, l’Alessandria Volley ha disputando una buona prova.

Primo set ricco di emozioni e di buoni scambi con una situazione di sostanziale equilibrio. Solo verso la fine della frazione un allungo delle avversarie ha portato a un incolmabile +6 che ha sancito il 19 a 25 per l’Almese. Nel secondo set le 2 squadre hanno lottato punto a punto con le ragazze alessandrine che si sono portate anche sul 23 a 21 salvo poi capitolare per alcune sbavature sul 23 a 25. Il terzo set ha visto vincere le mandrogne con il risultato di 25 a 21, salvo poi arrendersi nel quarto set che ha visto le torinesi sugli scudi sin da subito accelerando per portare a casa set e partita.

Per questa partita coach Ernesto Volpara e il dt Massimo Lotta hanno portato la capitana Martina Demagistris, Giulia Ponzano, Arianna Bernagozzi, Melissa Franzin, Martina Ronzi, Veronica De Meo, Romina Marku, Matilde Furegato, Alessia Comandini, Camilla Pagano, Elisa Marku, Doris Kokoshi e i liberi Chiara Cazzulo e Eleonora Papillo e in panchina anche il D.T. Massimo Lotta e il Team Manager Simone Ponzano.