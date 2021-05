Playoff Serie C: il 19 maggio al via la seconda fase

Alessandria – Si è completato il primo turno dei playoff di Serie C con la vittoria, domenica pomeriggio, della Virtus Vecomp Verona sul campo della Triestina per 1-0. Decisiva per gli scaligeri la rete di Lonardi a tre minuti dalla fine.

Mercoledì 19 maggio le sei partite della seconda fase all’interno dei gironi.

Questi gli abbinamenti: Pro Vercelli – Juventus U23 e Albinoleffe – Grosseto nel Girone A, FeralpiSalò – Virtus Verona e Cesena – Matelica nel B, Bari – Foggia e Juve Stabia – Palermo nel C.

Già giovedì 20 i sorteggi della prima fase nazionale (23 e 26 maggio), teste di serie le tre terze, Renate, Sudtirol e Avellino, e la miglior quarta, Modena: le due gare il 23 e il 26 maggio e giovedì 27 si conosceranno gli abbinamenti dei quarti di finale, in cui l’Alessandria è testa di serie con Padova e Catanzaro, che si giocheranno il 30 maggio e il 2 giugno.