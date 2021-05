Pugilato: un oro e due argenti per la Boxe Tortona a Pinerolo in vista dei Campionati Italiani di gym boxe

Pinerolo – Fine settimana soddisfacente per la Boxe Tortona, presente sabato a Pinerolo alle fasi regionali valevoli per l’accesso ai Campionati Italiani di gym boxe, in programma a Fermo.

In casa tortonese presenti molti giovani come il giovane pugile di 16 anni Riccardo Arbusti che è arrivato in finale portando a casa la medaglia d’argento. Stesso risultato per l’altro esordiente Faysal Skaoui nella propria categoria.

Alle fasi nazionali per giocarsi il titolo italiano, ci va il veterano Federico Fagnano, dominando la fase regionale e portando a casa la medaglia d’oro. Per gli altri tre esordienti Christian Bellinazzi, Massimo Ronza e Fabio Ottonello la loro prima esperienza si ferma ai quarti di finale.