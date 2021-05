Ragazzini scalmanati fanno schiamazzi con grida e fiaccole da stadio in centro a Tortona ma sono fermati dal sindaco Chiodi e dai Carabinieri

Tortona – Ennesimi disordini a Tortona, città dove già nei giorni scorsi erano scoppiate risse tra bande di ragazzini. Ieri sera un nuovo episodio si è verificato nella centralissima piazza Duomo.

Qui si è trattato di ragazzi con qualche bicchiere di troppo in corpo che hanno acceso fiaccole da stadio e fatto schiamazzi. Mentre succedeva questo, in piazza era presente anche il sindaco di Tortona Federico Chiodi che ha affrontato un ragazzo con in mano una fiaccola da stadio facendogliela poi cadere di mano. All’arrivo di una pattuglia dei carabinieri, i giovani si sono dileguati.

La scena è stata ripresa coi telefonini. In uno dei video, finito in rete, si sentono i ragazzi che dopo il gesto di Chiodi gridano rivolgendosi al primo cittadino: “Un capitano, un capitano”.