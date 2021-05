Si scontrano due paracadutisti prima dell’atterraggio: uno è grave, per l’altro solo contusioni

Casale Monferrato – Se ti butti col paracadute non è detto che il solo rischio che corri sia quello che il paracadute non si apra e tu precipiti, perché puoi anche scontrarti con un altro paracadutista. Questo è successo nel cielo di Casale verso le 17:30 quando due para’ cinquantenni si sono scontrati poco prima di atterrare. Uno dei due ha riportato gravi ferite, meno preoccupanti le condizioni dell’altro, anche lui subito soccorso e portato in ospedale con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Casale. Dall’aeroporto Cappa rassicurano sulle loro condizioni di salute, sono feriti ma non in pericolo di vita.