A Novi i lampioni stile Liberty cadono come birilli: chiesti chiarimenti in Comune

Novi Ligure – Non sembrano essere molto resistenti al tempo i lampioni in stile liberty situati in alcune zone di Novi Ligure. Situati al posto di quelli originali negli anni ottanta, ora stanno cominciando a cadere come birilli. L’ultimo si è schiantato sabato notte in piazza Indipendenza, altri due sono stati abbattuti in tempi recenti in corso Marenco, mentre altri ancora risultano gravemente danneggiati dal tempo ai loro basamenti. A denunciare il degrado è stato Gian Battista Cassulo, ex consigliere comunale, studioso di storia locale ed esperto di comunicazione. È lui che sabato si è imbattuto per primo nel lampione crollato in piazza Indipendenza, ieri rimosso. Secondo Cassulo non è il primo caso di un lampione crollato e sarebbe necessaria una verifica sulla loro stabilità e, nel contempo, andare a verificare i certificati di collaudo a suo tempo eseguiti, quando furono posizionati. Per l’ex consigliere comunale sarebbe anche il caso di verificare, nel caso del lampione in questione, se non sia stato oggetto di un evento doloso visionando le registrazioni filmate delle telecamere della vicina filiale bancaria. Dal Comune di Novi, per bocca dell’assessore ai lavori pubblici Diego Accili, è stato comunicato che saranno eseguiti controlli su tutti i lampioni Liberty. Prima però si dovrà stabilire se l’ultimo sia caduto per questioni strutturali oppure se si sia trattato di un atto teppistico.