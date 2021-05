Feriti due carabinieri intervenuti per sedare una maxirissa tra nigeriani

Serravalle Scrivia – Alberto Carbone, sindaco di Serravalle Scrivia, dopo la maxi rissa scatenatasi sabato notte nel centrale Viale Martiri della Benedicta dove sono rimasti coinvolti diversi residenti, tutti di origine nigeriana, ha chiesto un incontro urgente col prefetto. La lite era nata in un appartamento in un palazzo, già al centro dell’attenzione, tra un uomo e una donna, conviventi. La situazione è degenerata quando la baruffa è proseguita per strada. I connazionali sono intervenuti in massa e sono cominciati a volare pugni e schiaffi. Il convivente, forse in preda all’alcol, si è denudato e insieme alla donna ha aggredito due carabinieri. L’arrivo di altri militari ha placato una situazione diventata ormai insostenibile. A Serravalle non è comunque la prima volta che si verificano fatti del genere nel condominio in questione. Secondo quanto raccontato dal sindaco Carbone, il problema più grosso è uno solo ed è rappresentato dai soggetti che affittano le case a personaggi muniti solo di un permesso di soggiorno provvisorio. Una situazione ormai insostenibile e ad andarci di mezzo sono sempre cittadini e forze dell’ordine: che in questo caso hanno anche avuto due militari che hanno riportato ferite.