I lavoratori chiamano, nessuno risponde: nuova protesta dei dipendenti della Cerutti davanti al tribunale

Vercelli – Si è tenuta stamane, davanti al Tribunale di Vercelli, una nuova protesta dei lavoratori della Cerutti nel corso della quale è stata chiesta l’estensione ai mesi di maggio e giugno della cassa integrazione covid, perché dal primo maggio tutti e 200, lavoratrici e lavoratori, della Cerutti sono rimasti senza alcun sostegno economico. La cassa integrazione permetterebbe anche di poter affrontare più serenamente la chiusura dell’asta fallimentare. In particolare Fiom, Film e Uilm chiedono “risposte immediate” e di “attivare ogni strumento disponibile per evitare che questa situazione diventi un dramma sociale”. A preoccupare è però anche il silenzio dei ministeri competenti per una situazione che si sta aggravando sempre più. Decisioni dovranno essere prese il prima possibile. Per le parti sociali è necessario che “tutti si pronuncino al più presto possibile per trovare una soluzione positiva”.