Sparatoria al Cristo ad Alessandria: un ferito, rintracciato e arrestato il colpevole che aveva tentato la fuga

Alessandria – I Carabinieri di Alessandria sono intervenuti in via Noberto Rosa, quartiere Cristo, a seguito del ferimento di una persona con colpi d’arma da fuoco avvenuto lo scorso 6 maggio.

La vittima era un rumeno di 43 anni e a sparare, dopo l’improvvisa degenerazione di un litigio, era stato un conoscente tunisino che si era successivamente liberato dell’arma gettandola in strada per poi fuggire a piedi e far perdere momentaneamente le proprie tracce.

Sul posto erano quindi arrivati i Carabinieri del Nucleo Investigativo e del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Provinciale che avevano recuperato l’arma, una Smith & Wesson calibro 22, precedentemente rubata, e avviato le indagini. I militari avevano iniziato setacciando le diverse residenze frequentate dall’uomo e contemporaneamente erano scattate, in tutto il territorio nazionale, le ricerche del fuggitivo anche attraverso la ricostruzione della rete di conoscenze del ricercato.

L’articolata attività d’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Alessandria, alla fine ha permesso di fare luce sull’intero episodio e di accertare la responsabilità dell’evento in capo al cinquantacinquenne tunisino, rintracciato dal personale della IV Sezione della Squadra Mobile della Questura di Alessandria, due giorni dopo il fatto, l’8 maggio, ad Alessandria.

L’uomo, sulla scorta dei significativi e gravi indizi di colpevolezza raccolti, stante il pericolo di reiterazione della fuga, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto in carcere per i reati di tentato omicidio, ricettazione, tentata estorsione e porto illegale di arma comune da sparo.

Il rumeno quarantatreenne ferito ha riportato lievi lesioni alla mano e alla gamba, medicate la sera stessa della sparatoria all’ospedale di Alessandria.