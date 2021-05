AcquiLimpiadi 2021: il Parlamento Europeo ha concesso il patrocinio

Acqui Terme – Si svolgeranno dal 2 al 6 giugno 2021, ad Acqui Terme, le AcquiLimpiadi, manifestazione composta da una serie di attività sportive integrate e da numerosi eventi collaterali, giunta alla sua seconda edizione. Una festa di sport, amicizia e partecipazione per tanti ragazzi e ragazze. La kermesse ha incassato il sostegno del Parlamento Europeo. Il presidente David Maria Sassoli ha, infatti, concesso l’alto patrocinio alla seconda edizione, un importante riconoscimento per una manifestazione che cerca di portare nell’opinione pubblica i valori dello sport integrato.

In questo senso le AcquiLimpiadi sono un evento nel quale la pratica sportiva diventa un veicolo per sviluppare la propria abilità, riscoprendo il valore della diversità a tutti i livelli e affermando come le differenze umane siano fonte di ricchezza.

“La concessione dell’alto patrocinio del Parlamento europeo significa ricevere un importantissimo riconoscimento per il percorso intrapreso e il lavoro svolto fino a oggi – le parole del sindaco di Acqui Lorenzo Lucchini? ringrazio per il suo interessamento l’europarlamentare Tiziana Beghin, che sarà madrina della manifestazione e organizzerà, a margine delle competizioni, un evento sulla funzione sociale dello sport che si terrà mercoledì 2 giugno alle ore 16.00 presso la sala Ex Kaimano. La notizia del patrocinio è stata accolta con molto entusiasmo da tutti gli organizzatori e sono certo che ancora una volta, nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, questo evento saprà trasmettere un messaggio forte d’inclusione e arricchimento culturale”.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Acqui Terme e dalla SSD Acqui Promozione Sport, con la collaborazione dell’A.S.C.A. (Associazione Socioassistenziale dei Comuni dell’Acquese) e della sede territoriale della Confcommercio e Confesercenti ed è patrocinata dalle Regione Piemonte, dalla Provincia di Alessandria e dal Comitato Italiano Paralimpico.