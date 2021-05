Calcio Serie D: Derthona cede al Gozzano capolista e si ritrova nuovamente invischiata in zona playout

Tortona (Hsl Derthona 0 – Gozzano 2) – Ancora una sconfitta per l’Hsl Derthona dopo quella, bruciante, di sabato scorso in casa della Castellanzese.

I Leoncelli al “Coppi”, recupero della 30° giornata, hanno ceduto il passo alla capolista Gozzano che con questi tre punti si candida sempre più all’approdo diretto in Serie C.

I ragazzi allenati da mister Zichella hanno dato vita a un match comunque intenso, sfiorando il gol in diverse occasioni. Ma senza realizzarlo mentre invece il Gozzano si è portato a casa i tre punti grazie alle marcature, nel secondo tempo, di Sylla e Kayode.

Match, nel complesso, equilibrato.

Nel primo tempo miglior inizio del Derthona con qualche situazione pericolosa, poi nella parte centrale della gara esce il Gozzano che nell’arco di due minuti, alla mezz’ora, sfiora il gol per due volte: prima una conclusione diretta nel sette è smanacciata in angolo da Teti, poi Sylla da dentro l’area calcia alto. Sul finale di tempo reagiscono i padroni di casa con Zerbo che, tutto solo davanti a Vagge, sbaglia clamorosamente l’occasione per passare in vantaggio facendosi parare il tiro dall’estremo difensore dei Rossoblù.

Nella ripresa il Derthona colleziona alcune buone occasioni con Lipani, Spoto e Manasiev ma senza capitalizzare mentre gli ospiti vanno a segno prima con Sylla, alla mezz’ora, poi con Kayode a gara praticamente conclusa (50’).

La sconfitta fa scivolare i Leoncelli in zona playout assieme a Varese, Saluzzo e Fossano mentre il Gozzano si porta a quota 65, al primo posto.

Domenica 23 maggio i Bianconeri tortonesi giocheranno ancora al “Coppi”, avversario il Bra, altra squadra che stanzia nelle parti medio alte della classifica.

Hsl Derthona: F. Teti, M. Brumat (27′ st Tordini), M. Gualtieri (34′ st De Simone), K. Gjura, S. Emiliano, L. Kanteh (40′ st Varela), G. Zerbo, J. Lipani, M. Spoto, S. Gueye, Z. Manasiev. A disposizione: A. Rosti, N. Tordini, D. Magnè, A. Cardore, M. Andriolo, I. Akouah, M. Mingiano, G. De Simone, I. Varela. All: Zichella Giovanni

Gozzano: A. Vagge, A. Bane, F. Carboni, Y. Sylla, D. Allegretti (44′ st Bianconi), M. Kayode, E. Rao (20′ st Piraccini), M. Di Giovanni (20′ st Vono), I. Carta, S. Cella, N. Pavan. A disposizione: M. Cincillà, R. Gemelli, R. Vono, L. Modesti, E. Confalonieri, L. Piraccini, A. Bianconi, L. Sangiorgio, D. Mastaj. All: Soda Antonio

Arbitro: Romaniello di Napoli

Gol: 30′ st Y. Sylla (G), 49′ st M. Kayode (G)

Ammoniti: Y. Sylla (G), I. Carta (G), R. Vono (G)

Corner: 4-10

Recuperi: 3+5

Note: giornata nuvolosa, terreno in discrete condizioni, si gioca a porte chiuse.