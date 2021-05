Golf: a Fubine l’Open d’Italia Femminile dal 28 al 30 maggio

Fubine – Torna, in provincia di Alessandria, il golf internazionale. Dal 28 al 30 maggio si terrà, infatti, al Golf Club Margara di Fubine, per la prima volta, l’Open d’Italia Femminile, che dopo 7 anni è stato nuovamente inserito nel circuito professionistico europeo riservato alle donne. Patrocinata dalla Regione Piemonte e coordinata in collaborazione con VisitPiemonte, la competizione è valida per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo e come tappa di avvicinamento alla Ryder Cup. A sfidarsi a porte chiuse, nel rispetto della normativa contro il Covid, le 126 migliori golfiste europee, tra cui 9 italiane, da Giulia Molinaro a Lucrezia Colombotto Rosso, da Roberta Liti a Virginia Elena Carta (alla prima gara da professionista), passando per Giulia Sergas, Stefania Croce e Veronica Zorzi fino ad arrivare alle giovani dilettanti Alessia Nobilio e Carolina Melgrati, che si contenderanno un montepremi di 200.000 euro.

Il 27 maggio la gara sarà preceduta dalla tradizionale Pro Am, che vedrà le giocatrici gareggiare insieme a dirigenti d’azienda, personaggi dello sport e dello spettacolo.