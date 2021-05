Scontro tra un camion e una moto: motociclista morto sul colpo, la vittima era di Alessandria

Alluvioni Piovera – È di un morto il triste bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio verso le 6 e mezzo lungo la strada tra Sale e Piovera che ha visto coinvolti un camion e una moto. Il motociclista, un uomo di circa 50 anni, è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno raccogliendo gli elementi utili ala ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Aggiornamento delle 22:30

L’uomo che ha perso la vita nell’incidente aveva 46 anni ed era di Alessandria. Viaggiava come passeggero su un grosso scooter condotto da un amico quando è stato colpito con forza da un cavo elettrico tranciato dal camion che era davanti. Incolume invece il motociclista alla guida. I mezzi, che sono usciti di strada finendo nel campo per cui è stato necessario l’intervento di un trattore per recuperarli, sono stati sequestrati mentre la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.