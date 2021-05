Arrestato un barbone di 47 anni per l’incendio del Bar in cittadella

Alessandria – Tratto in arresto un uomo di 47 anni senza fissa dimora con precedenti, poiché ritenuto responsabile del rogo che nella notte tra il 13 e 14 maggio ha distrutto il bar della cittadella. La polizia lo ha identificato in seguito all’incendio di un cassonetto dell’immondizia, sorprendendolo in flagrante, e al ritrovamento di alcune bottiglie, rubate dal chiosco, trovate nell’alloggio di fortuna dell’uomo all’interno della fortezza militare sabauda. La notte successiva all’incendio del bar della cittadella, l’uomo avrebbe tentato di dare fuoco ad altri due bar: il Cittadella e il Meier’s, lungo il fiume Tanaro.